Мессенджер WhatsApp ввёл функцию закрытых чатов с секретным кодом допуска

Отныне пользователи WhatsApp смогут установить на закрытые чаты секретный код доступа, который позволит скрыть важную информацию от чужих глаз. Об обновлении функционала сказано на официальном сайте мессенджера.

В сообщении говорится, что по задумке пароль призван сохранить конфиденциальность личных данных в том случае, если устройством пользуется сразу несколько человек. Ещё код пригодится при попадании смартфона в руки третьих лиц.

"Секретный код — это уникальный пароль. Он отличается от того, который вы используете для разблокировки телефона, и обеспечивает закрытым чатам дополнительную защиту. Вы также можете скрыть папку "Закрытые чаты" из общего списка: она будет видна только после ввода секретного кода в строке поиска", — гласит описание функции.