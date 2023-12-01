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30 ноября, 21:23

Telegram позволил расшифровывать аудиосообщения без премиум-подписки

У Telegram появились рекомендации каналов, репосты историй и расшифровка голоса

В мессенджере Telegram стало проще искать интересные для себя каналы: они будут предлагаться пользователю по принципу схожести с теми, к которым он присоединяется. Обновление вышло 30 ноября, информация об этом опубликована на сайте мессенджера.

Так, появилась возможность перепостить к себе истории друзей, сопроводив их своим текстом, аудио- или видеокомментарием, использовать эмодзи из пользовательских наборов в качестве реакций в каналах, бесплатно расшифровывать два голосовых сообщения в неделю, а для владельцев премиум-подписки — выбирать цвет профиля и индивидуальные обои для отдельных чатов.

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А ранее Павел Дуров показал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple. Дата выхода этой версии мессенджера не называлась.

Обложка ©

Shutterstock

Лариса Сафронова
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