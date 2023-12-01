Telegram позволил расшифровывать аудиосообщения без премиум-подписки

В мессенджере Telegram стало проще искать интересные для себя каналы: они будут предлагаться пользователю по принципу схожести с теми, к которым он присоединяется. Обновление вышло 30 ноября, информация об этом опубликована на сайте мессенджера.

Так, появилась возможность перепостить к себе истории друзей, сопроводив их своим текстом, аудио- или видеокомментарием, использовать эмодзи из пользовательских наборов в качестве реакций в каналах, бесплатно расшифровывать два голосовых сообщения в неделю, а для владельцев премиум-подписки — выбирать цвет профиля и индивидуальные обои для отдельных чатов.