Дуров показал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров показал работу приложения для VisionOS — операционной системы, которая будет использоваться в гарнитуре виртуальной реальности Apple Vision Pro.
Интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple. Видео © t.me / Du Rove's Channel
Стоит отметить схожесть интерфейса приложения для дополненной реальности с десктопной версией. Также на предоставленных кадрах можно увидеть, что слева на отдельном островке находится панель, с помощью которой можно перейти в разделы настроек, звонков, контактов и сообщений. В настоящее время дата выхода этой версии "Телеграма" не называется.
Напомним, в июне текущего года купертиновцы на конференции WWD представили абсолютно новый для себя продукт — очки дополненной реальности Vision Pro. Устройство как бы встраивает в реальное пространство такие приложения, как браузер, видеосвязь и другие, создавая виртуальное рабочее пространство.
t.me / Du Rove's Channel