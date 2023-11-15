Дуров показал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров показал работу приложения для VisionOS — операционной системы, которая будет использоваться в гарнитуре виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple. Видео © t.me / Du Rove's Channel

Стоит отметить схожесть интерфейса приложения для дополненной реальности с десктопной версией. Также на предоставленных кадрах можно увидеть, что слева на отдельном островке находится панель, с помощью которой можно перейти в разделы настроек, звонков, контактов и сообщений. В настоящее время дата выхода этой версии "Телеграма" не называется.