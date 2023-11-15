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15 ноября, 00:06

Дуров показал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров показал работу приложения для VisionOS — операционной системы, которая будет использоваться в гарнитуре виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple. Видео © t.me / Du Rove's Channel

Стоит отметить схожесть интерфейса приложения для дополненной реальности с десктопной версией. Также на предоставленных кадрах можно увидеть, что слева на отдельном островке находится панель, с помощью которой можно перейти в разделы настроек, звонков, контактов и сообщений. В настоящее время дата выхода этой версии "Телеграма" не называется.

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Напомним, в июне текущего года купертиновцы на конференции WWD представили абсолютно новый для себя продукт — очки дополненной реальности Vision Pro. Устройство как бы встраивает в реальное пространство такие приложения, как браузер, видеосвязь и другие, создавая виртуальное рабочее пространство.

Обложка ©

t.me / Du Rove's Channel

Алексей Соловьёв
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