Apple представила инновационный продукт — очки дополненной реальности

Корпорация Apple на конференции WWD представила абсолютно новый для себя продукт — очки дополненной реальности Vision Pro. Устройство как бы встраивает в реальное пространство такие приложения, как браузер, видеосвязь и другие. Тем самым для человека создаётся рабочее пространство, существующее виртуально.

Презентация Vision Pro от Apple с конференции WWD. Видео © Twitter / iJustine

Визуально гарнитура похожа на горнолыжные очки. Управлять Vision Pro можно сочетанием движения глаз и жестами с голосом. Как заверяет производитель, текст будет легко читаться, а видео и аудио приобретут объём. Дата выхода новинки намечена на следующий год, цена составит $3499 (около 282 723 рублей).