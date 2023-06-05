Регион

Уведомления отключены

5 июня, 19:47

Apple представила инновационный продукт — очки дополненной реальности

Apple представила первые очки дополненной реальности Vision Pro

<p>Очки дополненной реальности Vision Pro. Обложка © <a href="https://www.apple.com/apple-vision-pro/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Apple.com</a></p>

Очки дополненной реальности Vision Pro. Обложка © Apple.com

Корпорация Apple на конференции WWD представила абсолютно новый для себя продукт — очки дополненной реальности Vision Pro. Устройство как бы встраивает в реальное пространство такие приложения, как браузер, видеосвязь и другие. Тем самым для человека создаётся рабочее пространство, существующее виртуально.

Презентация Vision Pro от Apple с конференции WWD. Видео © Twitter / iJustine

Визуально гарнитура похожа на горнолыжные очки. Управлять Vision Pro можно сочетанием движения глаз и жестами с голосом. Как заверяет производитель, текст будет легко читаться, а видео и аудио приобретут объём. Дата выхода новинки намечена на следующий год, цена составит $3499 (около 282 723 рублей).

Apple планирует самостоятельно производить дисплеи для устройств с 2024 года

Apple планирует самостоятельно производить дисплеи для устройств с 2024 года

Ранее Лайф писал, что Apple презентовала новый MacBook Air и два настольных компьютера. Анонс новинок состоялся в рамках презентации WWDC 2023.

Арина Родионова
  • Новости
  • Apple
  • Гаджеты
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров