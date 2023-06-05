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5 июня, 19:01

Apple презентовала обновлённый новый MacBook Air и два настольных компьютера

<p>MacBook Air. Обложка © <a href="https://www.apple.com/apple-events/event-stream/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Apple.com</a></p>

MacBook Air. Обложка © Apple.com

Корпорация Apple презентовала обновлённые модели ноутбука MacBook Air. Анонс новинок состоялся в рамках презентации WWDC 2023, запись которой доступна на сайте американского IT-гиганта.

Новинка стала самым большим ноутбуком в линейке Air в истории. Устройство оснащено 15,3-дюймовым экраном с вырезом в верхней части дисплея под фронтальную камеру. По бокам корпуса находятся два разъёма USB-C и коннектор беспроводной зарядки MagSafe. Продажи ноутбука начнутся в середине июня, цена стартует от ＄1299.

Также Apple презентовала обновлённые ПК Mac Studio и Mac Pro. Дизайн компьютеров не изменился, но теперь они будут выпускаться с процессорами M2 Max и новым M2 Ultra. Последний стал самым мощным чипом в истории корпорации. Стоимость Mac Studio начинается от ＄1999, а Mac Pro — от ＄6999.

Mac Pro. Обложка © Apple.com

Mac Pro. Обложка © Apple.com

Также на презентации была представлена новая MacOS 14 (MacOS Sonoma), iPadOS и iOS 17 (включает возможность настраивать экран звонка и превратить iPhone в прикроватные часы с помощью режима StandBy). Кроме того, корпорация анонсировала приложение "Здоровье" для iPad.

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Ранее Лайф писал, что Apple планирует самостоятельно производить дисплеи для устройств с 2024 года. Как сообщает Bloomberg, первыми "родными" экранами будут оснащены часы Apple Watch.


Наталья Исакова
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