В Киеве призвали заблокировать "вредоносный" Telegram на территории Украины
Секретарь СНБО Данилов предложил заблокировать Telegram на территории Украины
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов счёл Telegram вредоносным приложением и заявил о необходимости заблокировать его на территории страны. Об этом он сказал в беседе с украинским изданием "Лига.нет".
"Если к нам поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет... У меня даже такого приложения нет ни в одном моём устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев и "сидят" в вашем телефоне при необходимости", — отметил он.
Данилов указал, что Telegram используют агенты влияния, которые продвигают "соответствующие нарративы" по указаниям заинтересованных лиц. Однако он отказался отвечать на вопрос о том, точно ли власти запретят этот мессенджер на Украине.
Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о том, что телеграм-каналы, публикующие призывы к насилию, будут блокироваться за нарушение правил платформы. Он написал об этом, опубликовав снимок поста проукраинского сообщества "Утро Дагестан". Паблик уже забанен: при попытке перейти на него высвечивается "Извините, это частный канал".
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