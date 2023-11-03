В Киеве призвали заблокировать "вредоносный" Telegram на территории Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов счёл Telegram вредоносным приложением и заявил о необходимости заблокировать его на территории страны. Об этом он сказал в беседе с украинским изданием "Лига.нет".

"Если к нам поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет... У меня даже такого приложения нет ни в одном моём устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев и "сидят" в вашем телефоне при необходимости", — отметил он.

Данилов указал, что Telegram используют агенты влияния, которые продвигают "соответствующие нарративы" по указаниям заинтересованных лиц. Однако он отказался отвечать на вопрос о том, точно ли власти запретят этот мессенджер на Украине.