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30 октября, 17:42

Дуров заблокировал проукраинский Telegram-канал "Утро Дагестан"

Дуров пообещал блокировать призывающие к насилию Telegram-каналы

<p>Павел Дуров. Обложка © Getty Images for TechCrunch / Steve Jennings</p>

Павел Дуров. Обложка © Getty Images for TechCrunch / Steve Jennings

Телеграм-каналы, публикующие призывы к насилию, будут блокироваться за нарушение правил платформы. Об этом в личном канале заявил создатель мессенджера Павел Дуров.

"Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира", — написал он и опубликовал снимок поста проукраинского сообщества "Утро Дагестан". Паблик уже забанен: при попытке перейти на него высвечивается "Извините, это частный канал".

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Ранее Дуров объяснил, почему считает плохой идеей блокировку канала ХАМАС в Telegram. По его мнению, в сложных ситуациях, как та, что развернулась на Ближнем Востоке, требуются взвешенный подход и "тщательное рассмотрение с учётом различий между социальными платформами".

Юрий Лысенко
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