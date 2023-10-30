Дуров заблокировал проукраинский Telegram-канал "Утро Дагестан"
Дуров пообещал блокировать призывающие к насилию Telegram-каналы
Павел Дуров. Обложка © Getty Images for TechCrunch / Steve Jennings
Телеграм-каналы, публикующие призывы к насилию, будут блокироваться за нарушение правил платформы. Об этом в личном канале заявил создатель мессенджера Павел Дуров.
"Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира", — написал он и опубликовал снимок поста проукраинского сообщества "Утро Дагестан". Паблик уже забанен: при попытке перейти на него высвечивается "Извините, это частный канал".
Ранее Дуров объяснил, почему считает плохой идеей блокировку канала ХАМАС в Telegram. По его мнению, в сложных ситуациях, как та, что развернулась на Ближнем Востоке, требуются взвешенный подход и "тщательное рассмотрение с учётом различий между социальными платформами".