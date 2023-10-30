Дуров заблокировал проукраинский Telegram-канал "Утро Дагестан"

Телеграм-каналы, публикующие призывы к насилию, будут блокироваться за нарушение правил платформы. Об этом в личном канале заявил создатель мессенджера Павел Дуров.

"Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира", — написал он и опубликовал снимок поста проукраинского сообщества "Утро Дагестан". Паблик уже забанен: при попытке перейти на него высвечивается "Извините, это частный канал".