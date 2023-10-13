Дуров объяснил, почему считает плохой идеей блокировку канала ХАМАС в Telegram

Модераторы Telegram имеют возможность удалить с платформы канал палестинского движения ХАМАС, но это может привести к печальным последствиям из-за того, в частности, что будет удалён один из способов информирования мирного населения. Такое заявление сделал основатель Telegram Павел Дуров в личном канале.

"На этой неделе ХАМАС использовало Telegram, чтобы предупредить мирных жителей Ашкелона (город в Израиле. — Прим. Лайфа) о необходимости покинуть этот район перед ракетными ударами. Поможет ли закрытие их канала спасти жизни или поставит под угрозу ещё больше жизней?" — задал риторический вопрос Дуров.

Он отметил, что руководствоваться эмоциями в своих действиях всегда соблазнительно, но в сложных ситуациях, как та, что развернулась на Ближнем Востоке, требуются взвешенный подход и "тщательное рассмотрение с учётом различий между социальными платформами". Предприниматель напомнил, что пользователям Telegram доступен только тот контент, на который они сами подписались, так что каналы платформы не способны значительно усилить пропаганду. В его понимании мессенджер скорее является источником для журналистов, исследователей и экспертов по проверке фактов.