Дуров объяснил, почему считает плохой идеей блокировку канала ХАМАС в Telegram
Дуров: Удаление канала ХАМАС в Telegram может усугубить сложную ситуацию
Модераторы Telegram имеют возможность удалить с платформы канал палестинского движения ХАМАС, но это может привести к печальным последствиям из-за того, в частности, что будет удалён один из способов информирования мирного населения. Такое заявление сделал основатель Telegram Павел Дуров в личном канале.
"На этой неделе ХАМАС использовало Telegram, чтобы предупредить мирных жителей Ашкелона (город в Израиле. — Прим. Лайфа) о необходимости покинуть этот район перед ракетными ударами. Поможет ли закрытие их канала спасти жизни или поставит под угрозу ещё больше жизней?" — задал риторический вопрос Дуров.
Он отметил, что руководствоваться эмоциями в своих действиях всегда соблазнительно, но в сложных ситуациях, как та, что развернулась на Ближнем Востоке, требуются взвешенный подход и "тщательное рассмотрение с учётом различий между социальными платформами". Предприниматель напомнил, что пользователям Telegram доступен только тот контент, на который они сами подписались, так что каналы платформы не способны значительно усилить пропаганду. В его понимании мессенджер скорее является источником для журналистов, исследователей и экспертов по проверке фактов.
"Хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, это рискует усугубить и без того тяжёлую ситуацию", — подытожил Дуров.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Уже 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. Представители ЦАХАЛ пообещали, что в будущем жители Газы смогут возвратиться в свои дома, об этой возможности дополнительно объявят. До тех пор им нельзя приближаться к зоне ограждения безопасности на израильской границе. А сегодня, по данным СМИ, по городу открыли огонь израильские танки. Вечером 13 октября в ЦАХАЛ сообщили о том, что приступили к нанесению масштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.
ТАСС / АР / Tatan Syuflana