Удары ХАМАС по Тель-Авиву загнали в убежище главу МИД ФРГ

Министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок пришлось укрыться в одном из убежищ Израиля из-за ракетного обстрела со стороны ХАМАС. Об этом сообщило агентство DPA.

По данным агентства, Тель-Авив подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны ХАМАС. Работает система ПРО "Железный купол". Главе германского МИД, которая приехала в Израиль с визитом солидарности, вместе с делегацией сопровождения пришлось спрятаться в убежище. Информация о количестве пострадавших пока не публиковалась.