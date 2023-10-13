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13 октября, 15:16

Удары ХАМАС по Тель-Авиву загнали в убежище главу МИД ФРГ

DPA: Глава МИД ФРГ Бербок укрылась в убежище от ударов ХАМАС по Тель-Авиву

<p>Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI</p>

Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок пришлось укрыться в одном из убежищ Израиля из-за ракетного обстрела со стороны ХАМАС. Об этом сообщило агентство DPA.

По данным агентства, Тель-Авив подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны ХАМАС. Работает система ПРО "Железный купол". Главе германского МИД, которая приехала в Израиль с визитом солидарности, вместе с делегацией сопровождения пришлось спрятаться в убежище. Информация о количестве пострадавших пока не публиковалась.

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Напомним, 7 октября сектор Газа открыл огонь по Израилю, на территорию проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". По последним данным, погибло более полутора тысяч палестинцев и столько же израильтян. При этом со стороны Газы пострадало более 7,2 тысячи жителей, а со стороны Израиля — свыше 4 тысяч. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США в состоянии и намерены оказывать военную помощь и Украине, и Израилю. А представитель Совета нацбезопасности Штатов Джон Кирби сообщил о начале поставок оружия Израилю. А сегодня утром стало известно, что в израильскую страну с визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин.

Юрий Лысенко
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