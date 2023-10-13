Регион

Уведомления отключены

13 октября, 07:33

Глава Пентагона Остин прибыл с визитом в Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин приехал с визитом в Израиль, который находится в военном противостоянии с сектором Газа с 7 октября. Об этом сообщает агентство France Press.

"Остин прибыл в Израиль с визитом, чтобы продемонстрировать солидарность", говорится в сообщении.

ХАМАС опровергло, что Израиль дал время на эвакуацию людей из северной части Газы

ХАМАС опровергло, что Израиль дал время на эвакуацию людей из северной части Газы

Напомним, 7 октября сектор Газа открыл огонь по Израилю, на территорию проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". По последним данным, погибло более полутора тысяч палестинцев и столько же израильтян. При этом со стороны Газы пострадало более 7,2 тысячи жителей, а со стороны Израиля — свыше 4 тысяч. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США в состоянии и намерены оказывать военную помощь и Украине, и Израилю. А представитель Совета нацбезопасности Штатов Джон Кирби сообщил о начале поставок оружия Израилю.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Boris Roessler

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Пентагон
  • США
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров