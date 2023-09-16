В Махачкале задержан админ чата проукраинского телеграм-канала

В Махачкале задержали администратора чата проукраинского телеграм-канала "Утро Дагестана" (более 54 тысяч подписчиков) Ислама Мусагаджиева. Об этом сообщает SHOT.

Задержание администратора чата "Утро Дагестана" Ислама Мусагаджиева в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT

Мусагаджиев администрировал чат проукраинского канала, в котором активно критиковали спецоперацию. В частности, он призывал подписчиков к терактам и другим провокациям на территории России. В ходе обыска в его доме обнаружили 11 коктейлей Молотова, камуфляжную одежду, разгрузочный жилет и листовки с призывами отделить Кавказ от РФ. Все действия мужчина обсуждал с админом канала, аккаунт которого зарегистрирован на турецкую сим-карту. Кроме того, правоохранители установили, что создателем "Утра Дагестана" является пользователь с зарегистрированным на Украине номером телефона. Против Мусагаджиева завели дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала, до этого силовикам также удалось поймать ещё троих активных пользователей "Утра Дагестана", которые на допросе раскаялись в содеянном. В ближайшее время не исключены и новые задержания.

Ранее Лайф писал, что в Казани задержали сторонника легиона "Свобода России"*, планировавшего диверсию на полигоне. Во время обысков в квартире у мужчины нашли десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком и компоненты для изготовления СВУ.