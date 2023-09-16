Регион

Уведомления отключены

16 сентября, 16:46

В Махачкале задержан админ чата проукраинского телеграм-канала

SHOT: В Махачкале задержали администратора чата телеграм-канала "Утро Дагестана"

<p>Задержанный администратор чата "Утро Дагестана" Ислам Мусагаджиев. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56999" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанный администратор чата "Утро Дагестана" Ислам Мусагаджиев. Обложка © Telegram / SHOT

В Махачкале задержали администратора чата проукраинского телеграм-канала "Утро Дагестана" (более 54 тысяч подписчиков) Ислама Мусагаджиева. Об этом сообщает SHOT.

Задержание администратора чата "Утро Дагестана" Ислама Мусагаджиева в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT

Мусагаджиев администрировал чат проукраинского канала, в котором активно критиковали спецоперацию. В частности, он призывал подписчиков к терактам и другим провокациям на территории России. В ходе обыска в его доме обнаружили 11 коктейлей Молотова, камуфляжную одежду, разгрузочный жилет и листовки с призывами отделить Кавказ от РФ. Все действия мужчина обсуждал с админом канала, аккаунт которого зарегистрирован на турецкую сим-карту. Кроме того, правоохранители установили, что создателем "Утра Дагестана" является пользователь с зарегистрированным на Украине номером телефона. Против Мусагаджиева завели дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала, до этого силовикам также удалось поймать ещё троих активных пользователей "Утра Дагестана", которые на допросе раскаялись в содеянном. В ближайшее время не исключены и новые задержания.

В Красноярске таможенник призывал вступать в ряды украинских террористов

В Красноярске таможенник призывал вступать в ряды украинских террористов

Ранее Лайф писал, что в Казани задержали сторонника легиона "Свобода России"*, планировавшего диверсию на полигоне. Во время обысков в квартире у мужчины нашли десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком и компоненты для изготовления СВУ.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров