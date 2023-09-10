В Красноярске таможенник призывал вступать в ряды украинских террористов

В Красноярске 48-летний главный государственный таможенный инспектор Сибирской электронной таможни призывал горожан вступать в ряды украинских террористов. Мужчина разбросал по городу листовки запрещённой организации, но попался силовикам.

Как отмечает телеграм-канал SHOT, в конце августа мужчина нашёл в мессенджере Telegram представителей террористического легиона "Свобода России"* и заявил, что готов совершать диверсии на территории РФ. В качестве "тестового задания" таможенник должен был раскидать по городу агитационные листовки с призывом вступать в запрещённую организацию. Он распечатал кучу бумажек, но успел наклеить только семь штук, как его тут же задержали. Это произошло 5 сентября.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Публичные призывы к терактам" и "Участие в деятельности террористической организации". Таможеннику грозит до 25 лет колонии.

Ранее Лайф писал, что в Казани задержали сторонника легиона "Свобода России"*, планировавшего диверсию на полигоне. Во время обысков в квартире у мужчины нашли 10 систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком и компоненты для изготовления СВУ.