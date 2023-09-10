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10 сентября, 16:25

В Красноярске таможенник призывал вступать в ряды украинских террористов

SHOT: В Красноярске задержали таможенника за призывы вступать в ряды террористов

В Красноярске 48-летний главный государственный таможенный инспектор Сибирской электронной таможни призывал горожан вступать в ряды украинских террористов. Мужчина разбросал по городу листовки запрещённой организации, но попался силовикам.

Как отмечает телеграм-канал SHOT, в конце августа мужчина нашёл в мессенджере Telegram представителей террористического легиона "Свобода России"* и заявил, что готов совершать диверсии на территории РФ. В качестве "тестового задания" таможенник должен был раскидать по городу агитационные листовки с призывом вступать в запрещённую организацию. Он распечатал кучу бумажек, но успел наклеить только семь штук, как его тут же задержали. Это произошло 5 сентября.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Публичные призывы к терактам" и "Участие в деятельности террористической организации". Таможеннику грозит до 25 лет колонии.

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Ранее Лайф писал, что в Казани задержали сторонника легиона "Свобода России"*, планировавшего диверсию на полигоне. Во время обысков в квартире у мужчины нашли 10 систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком и компоненты для изготовления СВУ.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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