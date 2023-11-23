Российские дети переключились с TikTok на мессенджеры

В 2023 году в России дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году, однако их предпочтения изменились: теперь подростки уделяют больше внимания мессенджерам, чем музыке и соцсетям. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%.

По данным исследования МегаФона за первые 10 месяцев 2023 года, около трети трафика у подростков по-прежнему уходит на просмотр видео (32%), хотя по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 1,3%. При этом почти столько же (30%) дети теперь тратят и на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза. Тройку лидеров по расходу интернета замыкают музыкальные сервисы (15%), потерявшие 5% за год. А на игры и соцсети у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9 и 7% мобильного трафика соответственно.

Самыми популярными приложениями у детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика на первые два за год вырос на 26 и 41%, то активность в TikTok практически осталась на уровне 2022 года (+1%.). В топ-5 также вошли Telegram, который вырос на 86%, и WhatsApp, прибавивший 45%.

Если говорить о разнице в предпочтениях, то девочки более активно тратят мобильный интернет на онлайн-кинотеатры и маркетплейсы, зато мальчики в целом тратят почти в 2,3 раза больше гигабайтов.

Лидерами по расходу мобильного трафика в 2023 году стали абоненты до 14 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, Краснодарском крае и Башкирии. При этом в первых двух регионах Telegram уже входит в топ-3 самых популярных приложений, обгоняя TikTok.