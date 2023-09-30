Стало известно, сколько россиян чувствуют зависимость от Интернета

Ежегодно в России 30 сентября отмечается День Интернета. В честь этого события сервис по поиску работы и персонала "Работа.ру" провёл исследование и выяснил, как много времени россияне проводят в Сети, чувствуют ли они зависимость и как с ней борются. В нём приняло участие 3,5 тысячи респондентов из всех регионов страны.

Согласно результатам опроса, 49% россиян чувствуют зависимость от Интернета. Треть опрошенных (31%) проводят в Сети 3–4 часа каждый день, а 26% — в среднем от одного до двух часов. Ещё 13% участников опроса тратят на Интернет по 5–6 часов, а 7% — менее часа.

Почти половина опрошенных россиян ощущают зависимость от Интернета Фото © Unsplash

По 6% опрошенных признались, что проводят в Интернете подольше: 7–8 и 9–10 в день. А 4% и вовсе зависают в Сети всё своё свободное время. Кроме того, 3% респондентов сидят во Всемирной паутине 11–12 часов, а 2% — по 15–16 часов в день. Ещё по 1% проводят за компьютером по 13–14 часов и более 16 часов ежедневно.

Специалисты также решили узнать, насколько Интернет затрагивает профессиональную деятельность. В результате 54% опрошенных заявили, что используют его в рабочее время редко, 24% — постоянно, а 22% не касаются его совсем. Те, кто не прочь порыться в Интернете во время работы, уверены, что это никак не сказывается на качестве труда, — так ответили 86% участников опроса.

Некоторые россияне проводят в Интернете всё своё свободное время Фото © Uunsplash

Зависимые от Интернета респонденты также признались, что Всемирная сеть помогает им в повседневной жизни (26%). В то же время 21% опрошенных заявили, что они не могут бороться с тягой из-за того, что их работа связана с международной паутиной, а 19% не видят в противостоянии никакого смысла. Ещё 17% россиян стараются уменьшить время в Сети, а 5% граждан используют только мессенджеры.

Кроме того, сидят только в поисковике 4% участников опроса. Ещё 4% не заходят в Сеть после работы и в выходные. По 1% респондентов не пользуются Всемирной паутиной несколько дней в неделю и ограничивают время с помощью специального приложения. В то же время всего 2% отметили другие способы борьбы с Интернетом.