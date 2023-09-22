Институт развития Интернета представил проекты нового сезона

В Москве в кинотеатре "Художественный" состоялась презентация нового сезона Института развития Интернета (АНО ИРИ), на которой были представлены флагманские проекты на 2023–2024 год. Гостям мероприятия были показаны трейлеры проектов, которые получили поддержку организации. В их числе комедии, детективы, а также шоу и анимационные проекты для детей и подростков.

Директор ИРИ Алексей Гореславский на презентации нового сезона 2023–2024 года рассказал о поддержанных проектах. Видео © LIFE

Как рассказал директор Института развития Интернета Алексей Гореславский, за последние два года ИРИ поддержал более двух тысяч проектов. Более половины — 53% — приходится на контент в блогосфере, видеоконтент составил 36%, а спецпроекты в СМИ — 9%. Ещё 2% получили программные продукты.

"За последние два года ИРИ поддержал более тысячи проектов. Каждый состоит из определённого количества уникальных единиц. Часть проектов вы уже видели в соцсетях, мессенджерах, блогосфере, на платформах. Релизы значительной части контента, то, что мы покажем сегодня, планируется на ближайшие полтора года, то есть с сентября 2023 до конца 2024 года", — рассказал Гореславский.

В частности, ИРИ на презентации показал крупные проекты, которые появятся на экранах в этом и следующем году. В их числе — шпионская драма ГДР, рассказывающая о событиях конца 1980-х – 90-х годов, где советский разведчик в разгар политических интриг пытается получить ценную информацию. Также в числе проектов — сериал о диком звере "Абрек", который учит людей оставаться людьми в жестоком мире.

Продолжение сказочной кинофраншизы "Последний богатырь. Наследие", особенно полюбившейся российским зрителям, также оказалось в списке получивших поддержку проектов ИРИ. Предварительная дата выхода картины — октябрь 2024 года.