Метахимеры с щупальцами и бегающие экраны: В Москве открылась выставка фиджитал-искусства

Не имеющая аналогов в мире мультифункциональная выставочная площадка VS Gallery во вторник открыла свои двери для посетителей. Лайф посмотрел, как при помощи инновационных технологий планирования пространства поклонникам направления фиджитал показали магию цифрового искусства, дополнив экспозицию подвижными объектами пограничной реальности.

Выставка фиджитал-искусства VS Gallery стартовала в Москве. Фото © LIFE

В первый день выставки гости ознакомились с работами четырёх резидентов VS Gallery: молодой NFT-художник Ринат Абдрахманов поделился своим видением жизни в Сети, Кирилл Рейв оцифровал человеческое тело, Юлия Низамутдинова презентовала проект "Киберфлора" с кинетическими скульптурами-метахимерами, а Данил Карамушкин показал серию "Модули". Некоторые изваяния представителей фиджитал-искусства воплощены в пластике и металле, тогда как другие работы демонстрировались на четырёх подвижных экранах с ультракороткофокусными проекторами.

Выставка фиджитал-искусства VS Gallery стартовала в Москве. Видео © LIFE

Особое внимание гостей выставки привлекла 1,5-метровая скульптура XXIV, созданная Юлией Низамутдиновой в рамках проекта "Киберфлора". Возникшая на стыке цифрового искусства и реального мира сущность имеет 24 подвижных белых щупальца.

Выставка фиджитал-искусства VS Gallery стартовала в Москве. Видео © LIFE

VS Gallery входит в Shkulev Media Holding. Миссия галереи заключается в популяризации направления фиджитал путём раскрытия новых способов восприятия современного искусства, а также в исследовании взаимосвязи человека и технологий. В рамках намеченных целей выставка планирует реализовать образовательную и международную деятельность.