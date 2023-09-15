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15 сентября, 16:38

До открытия Международной выставки-форума "Россия" осталось 50 дней

<p>Так будет выглядеть территория у павильона № 75 на ВДНХ во время Международной выставки-форума "Россия". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gowithRussia/2772" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россия. Поехали!</a></p>

Так будет выглядеть территория у павильона № 75 на ВДНХ во время Международной выставки-форума "Россия". Обложка © Telegram / Россия. Поехали!

До открытия Международной выставки-форума "Россия" в Москве осталось меньше 50 дней. Она стартует в День народного единства, 4 ноября, и продлится до 12 апреля, когда в РФ будут отмечать День космонавтики.

  • Так будет выглядеть территория у павильона № 75 на ВДНХ во время Международной выставки-форума "Россия". Фото © Telegram / Россия. Поехали!
    Так будет выглядеть территория у павильона № 75 на ВДНХ во время Международной выставки-форума "Россия". Фото © Telegram / Россия. Поехали!
  • Так будет выглядеть территория у павильона № 75 на ВДНХ во время Международной выставки-форума "Россия". Фото © Telegram / Россия. Поехали!
    Так будет выглядеть территория у павильона № 75 на ВДНХ во время Международной выставки-форума "Россия". Фото © Telegram / Россия. Поехали!
  • Так будет выглядеть территория у павильона № 75 на ВДНХ во время Международной выставки-форума "Россия". Фото © Telegram / Россия. Поехали!
    Так будет выглядеть территория у павильона № 75 на ВДНХ во время Международной выставки-форума "Россия". Фото © Telegram / Россия. Поехали!

Так будет выглядеть территория у павильона № 75 на ВДНХ во время Международной выставки-форума "Россия". Фото © Telegram / Россия. Поехали!

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На ВДНХ к мероприятию готовят не только помещения, но и уличные пространства. Причём особую атмосферу создадут на территории у павильона № 75. На подходе поставят зеркальные матрёшки с разноцветной подсветкой — такие элементы напомнят о вековых русских традициях, несмотря на свою современность. Кроме того, рядом организаторы разместят тоннель из светящихся арок, по которому можно будет прогуляться.

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Как сообщал Лайф, указ о проведении Международной выставки-форума "Россия" подписал президент Владимир Путин 29 марта 2023 года. Участниками мероприятия станут субъекты страны, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации и общественные организации. Будут и зарубежные представители.

Никита Осипов
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