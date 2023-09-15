До открытия Международной выставки-форума "Россия" осталось 50 дней
Так будет выглядеть территория у павильона № 75 на ВДНХ во время Международной выставки-форума "Россия". Обложка © Telegram / Россия. Поехали!
До открытия Международной выставки-форума "Россия" в Москве осталось меньше 50 дней. Она стартует в День народного единства, 4 ноября, и продлится до 12 апреля, когда в РФ будут отмечать День космонавтики.
На ВДНХ к мероприятию готовят не только помещения, но и уличные пространства. Причём особую атмосферу создадут на территории у павильона № 75. На подходе поставят зеркальные матрёшки с разноцветной подсветкой — такие элементы напомнят о вековых русских традициях, несмотря на свою современность. Кроме того, рядом организаторы разместят тоннель из светящихся арок, по которому можно будет прогуляться.
Как сообщал Лайф, указ о проведении Международной выставки-форума "Россия" подписал президент Владимир Путин 29 марта 2023 года. Участниками мероприятия станут субъекты страны, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации и общественные организации. Будут и зарубежные представители.