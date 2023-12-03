Что делать, если в Сеть слили интимные фото: советы юриста

В последние годы наблюдаются случаи слива интимных фото в интернет без согласия их владельца. Зачастую, это делают мстительные бывшие или же — мошенники. Как правило, они шантажируют жертву и требуют денег за удаление снимка. Как вести себя в этой ситуации и что грозит человеку, выложившему в Интернет такое фото, узнала газета "Известия".

По словам адвоката Татьяны Кархалёвой, любые снимки, на которых изображён человек, является личным сведением, составляющем тайну. Поэтому, распространение таких фото считается незаконным и пострадавший имеет полное право идти в суд.

Однако, могут быть и исключения. Например, если фото используется в государственных, общественных или публичных интересах, распространителя вряд ли ждёт суровое наказание. Правда, здесь речь обычно про обычные изображения. Пример такого использования — объявление в розыск.

Также наказание может быть менее суровым, если человека сняли в публичных местах. Третье исключение больше касается интимных фото — наказание распространителю может быть не таким суровым, если объект снимка дал согласие на съёмку.

По словам экспертов, мотивы у распространителей интим-фото могут быть разные: месть, желание очернить или привлечь внимание человека. По словам специалиста Дмитрия Овчинникова, в топе причин — вымогательство с самого героя фото, либо его близких.

Согласно УК РФ, распространение подобных материалов подпадает под статью "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". За это можно сесть в тюрьму на два года. Особые меры ответственности наступают при распространении интимных фото несовершеннолетних. Также можно получить два года лишения свободы по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Человек, сливший в Сеть фото, рискует получить также четыре года тюрьмы по статье "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений", а также до семи лет за нарушение статей "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".

Эксперты также рассказали, как защититься в подобных ситуациях. Например, нужно сделать скриншоты сайта, на котором были опубликованы снимки — самостоятельно или с помощью нотариуса. После этого нужно обратиться в правоохранительные органы и в суд. Также стоит написать администрации сервиса, на котором были распространены фотографии.

"Теоретически вы можете попробовать написать к самому публикатору и потребовать у него удалить снимки — возможно, сработает и этот вариант. Если же вы столкнулись с шантажистами, то надо сразу идти в полицию: любые попытки договориться с ними лишь усугубят ситуацию", — заявил Овчинников.