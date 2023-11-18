Мошенники отомстили депутату из Татарстана, выложив её фото с рекламой интим-услуг

Коллекторы выложили в Сеть фото депутата из Татарстана, добавив к нему объявление об оказании интимных услуг. Причиной стал долг её сына размером семь тысяч рублей. Об этом сообщил SHOT.

По информации канала, депутату городского совета Бугульмы Гульназ Поляковой на днях начали поступать звонки с угрозами от неизвестных. Те уверяли её, что если она вместе с 22-летним сыном не рассчитается по задолженности за микрозайм, то в социальных сетях появятся её фото с объявлением об интимных услугах. Женщина не поддалась на провокации, потому что её сын, как она сообщила, уже отдал с процентами то, что был должен, — 16 тысяч рублей за взятые семь.