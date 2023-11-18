Мошенники отомстили депутату из Татарстана, выложив её фото с рекламой интим-услуг
В Татарстане коллекторы из-за долга выложили фото депутата с рекламой интима
Коллекторы выложили в Сеть фото депутата из Татарстана, добавив к нему объявление об оказании интимных услуг. Причиной стал долг её сына размером семь тысяч рублей. Об этом сообщил SHOT.
По информации канала, депутату городского совета Бугульмы Гульназ Поляковой на днях начали поступать звонки с угрозами от неизвестных. Те уверяли её, что если она вместе с 22-летним сыном не рассчитается по задолженности за микрозайм, то в социальных сетях появятся её фото с объявлением об интимных услугах. Женщина не поддалась на провокации, потому что её сын, как она сообщила, уже отдал с процентами то, что был должен, — 16 тысяч рублей за взятые семь.
Шантажисты выполнили обещание: в соцсетях появились те самые картинки, после чего депутат обратилась в правоохранительные органы. Полицейские ищут преступников.
А в августе певица Слава (Анастасия Сланевская) пожаловалась на шантаж со стороны критика Сергея Соседова и редакторов программы "За гранью", где планировался выход сюжета по её делу со звёздным хирургом Тимуром Хайдаровым. Они буквально атаковали исполнительницу и требовали, чтобы она приняла участие в передаче.
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