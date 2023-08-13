Разгневанная певица Слава пожаловалась на шантаж и угрозы от команды критика Соседова

Певица Слава (Анастасия Сланевская) пожаловалась, что её шантажируют критик Сергей Соседов и редакторы программы "За гранью", где планируется выход сюжета по её делу со звёздным хирургом Тимуром Хайдаровым. Они буквально атакуют исполнительницу и хотят, чтобы она приняла участие в передаче.

Слава пожаловалась поклонникам на шантажирующего её критика Сергея Соседова. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastya_slava

"Я не хожу на передачи уже долгое время, потому что у меня очень много концертов. Свободные дни я посвящаю своей семье. И не надо меня шантажировать! Знаете, это очень смешно. Знает ли об этом их начальство?" — заявила Слава в соцсетях.

По её словам, редактор даже угрожал ей: якобы если она придёт на программу, то сюжет выйдет в её пользу, а если нет — то в пользу Хайдарова. Однако звезда на шантаж не повелась и заявила, что общается со своими зрителями либо только на сцене, либо в соцсетях.