Разгневанная певица Слава пожаловалась на шантаж и угрозы от команды критика Соседова
Певица Слава заявила, что её шантажируют редакторы программы критика Соседова
Певица Слава (Анастасия Сланевская) пожаловалась, что её шантажируют критик Сергей Соседов и редакторы программы "За гранью", где планируется выход сюжета по её делу со звёздным хирургом Тимуром Хайдаровым. Они буквально атакуют исполнительницу и хотят, чтобы она приняла участие в передаче.
Слава пожаловалась поклонникам на шантажирующего её критика Сергея Соседова. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastya_slava
"Я не хожу на передачи уже долгое время, потому что у меня очень много концертов. Свободные дни я посвящаю своей семье. И не надо меня шантажировать! Знаете, это очень смешно. Знает ли об этом их начальство?" — заявила Слава в соцсетях.
По её словам, редактор даже угрожал ей: якобы если она придёт на программу, то сюжет выйдет в её пользу, а если нет — то в пользу Хайдарова. Однако звезда на шантаж не повелась и заявила, что общается со своими зрителями либо только на сцене, либо в соцсетях.
Как уже рассказывал Лайф, Слава обвинила известного московского хирурга Тимура Хайдарова в некачественно сделанной пластике груди. При этом она заявила, что врач платит другим недовольным клиентам компенсацию за молчание. Сам же медик все обвинения отрицает. Он заявил, что возмущения Славы звучат абсурдно, но в то же время признал, что рубцы на теле девушки действительно остались. Вместе с тем врач обвинил звезду в вымогательстве крупной суммы за плохую операцию. Та в ответ угрожала ему судом. Кстати, помимо Славы пострадавшими от рук хирурга оказались ещё более 30 женщин, которые создали инициативную группу.
VK / Анастасия Сланевская