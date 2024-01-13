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Телефонные аферисты развели разработчика защиты банковских данных на 6,6 млн рублей

Учёный РАН и специалист по банковской тайне отправил мошенникам 6,6 млн рублей

13 января, 10:58
Телефонный мошенник. Обложка © Shutterstock

Телефонный мошенник. Обложка © Shutterstock

Телефонные мошенники смогли обмануть на 6,6 миллиона рублей юриста-учёного РАН Льва Клебанова, который считается признанным специалистом в области разработки системы борьбы с нарушением банковской тайны. Об этом пишет Mash.

Перед Новым годом 50-летнему профессору пришло голосовое сообщение от бывшего коллеги из университета, там говорилось, что Клебанова якобы разыскивает для сотрудничества замминистра Минобрнауки. Профессор обрадовался и решил сам позвонить чиновнику. В его приёмной ответили, что он на совещании.

А дальше классическая схема: Клебанову действительно поступил звонок от замминистра, но не от настоящего. "Чиновник" объяснил, что украинские хакеры якобы взломали сайт Минобрнауки и набрали кредитов по личным данным учёных, а деньги отсылают ВСУ. Клебанову было предложено "спасти" средства, отправив их на "безопасный счёт".

Чтобы окончательно убедить специалиста, ему также позвонили якобы из ФСБ и Росфинмониторинга. Мужчина отправил аферистам 6 602 000 рублей, а после праздников обратился в полицию.

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Ранее сообщалось, что в Петрозаводске 63-летняя Ольга Ю. поверила аферистам и собралась взять для них кредит, но её остановили дети и внуки. Тогда доверчивая пенсионерка ушла из дома и пропала. Вернуть её удалось с помощью хитрого плана поисковиков из "Доброспаса".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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