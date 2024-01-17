В ЦБ предупредили о новом способе телефонного мошенничества с имитацией голоса
Центробанк: Мошенники научились имитировать голоса родных потенциальной жертвы
Чтобы обмануть свою жертву, мошенники всё чаще прибегают к использованию новых технологий. Как рассказали РИА "Новости" в Центробанке, на сегодняшний день злоумышленники могут даже имитировать голос родственника потерпевшего, чтобы незаконно заполучить его деньги.
"Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ", — рассказали журналистам в ведомстве.
В регуляторе также объяснили, что преступники могут использовать адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека. Информацию для этого мошенники получают с открытых интернет-ресурсов, на которых жертва сама размещает сведения о себе. Для предотвращения подобных ситуаций эксперты рекомендуют более тщательным образом подходить к размещению личных данных на просторах Всемирной паутины, а также советуют не совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону.
Ранее Лайф писал, что телефонные мошенники смогли обмануть на 6,6 миллиона рублей юриста, учёного РАН Льва Клебанова. Стоит отметить, что потерпевший считается признанным специалистом в области разработки системы борьбы с нарушением банковской тайны.
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