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17 января, 02:12

В ЦБ предупредили о новом способе телефонного мошенничества с имитацией голоса

Центробанк: Мошенники научились имитировать голоса родных потенциальной жертвы

Чтобы обмануть свою жертву, мошенники всё чаще прибегают к использованию новых технологий. Как рассказали РИА "Новости" в Центробанке, на сегодняшний день злоумышленники могут даже имитировать голос родственника потерпевшего, чтобы незаконно заполучить его деньги.

"Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ", — рассказали журналистам в ведомстве.

В регуляторе также объяснили, что преступники могут использовать адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека. Информацию для этого мошенники получают с открытых интернет-ресурсов, на которых жертва сама размещает сведения о себе. Для предотвращения подобных ситуаций эксперты рекомендуют более тщательным образом подходить к размещению личных данных на просторах Всемирной паутины, а также советуют не совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону.

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Ранее Лайф писал, что телефонные мошенники смогли обмануть на 6,6 миллиона рублей юриста, учёного РАН Льва Клебанова. Стоит отметить, что потерпевший считается признанным специалистом в области разработки системы борьбы с нарушением банковской тайны.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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