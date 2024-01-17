В ЦБ предупредили о новом способе телефонного мошенничества с имитацией голоса

Чтобы обмануть свою жертву, мошенники всё чаще прибегают к использованию новых технологий. Как рассказали РИА "Новости" в Центробанке, на сегодняшний день злоумышленники могут даже имитировать голос родственника потерпевшего, чтобы незаконно заполучить его деньги.

"Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ", — рассказали журналистам в ведомстве.

В регуляторе также объяснили, что преступники могут использовать адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека. Информацию для этого мошенники получают с открытых интернет-ресурсов, на которых жертва сама размещает сведения о себе. Для предотвращения подобных ситуаций эксперты рекомендуют более тщательным образом подходить к размещению личных данных на просторах Всемирной паутины, а также советуют не совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону.