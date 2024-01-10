Россияне начали попадаться на новую аферу с "разморозкой" активов за рубежом

Банк России предупредил о новом способе мошенничества. Злоумышленники теперь предлагают россиянам решить вопросы с активами, которые якобы оказались заблокированными учётными институтами. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Мошенники предлагают гражданам решить вопросы с их активами, заблокированными иностранными учётными институтами. Такие объявления массово распространяются в Интернете, в социальных сетях и мессенджерах, а также рассылаются по электронным адресам пользователей", — указано в сообщении.

По данным регулятора, аферисты могут выдавать себя за финансовую организацию, но при этом не иметь лицензии ЦБ. Суть мошенничества заключается в том, что для разблокировки счетов нужно перевести на счёт предлагающей услуги фирмы деньги в размере замороженных активов. Аферисты пытаются обнадёжить попавшихся на их крючок людей, что средства вернутся в двойном размере. В ЦБ призвали граждан быть осмотрительными, проверять легальность компании на сайте Банка России, а также не переводить деньги и не предоставлять персональные данные сомнительным организациям.