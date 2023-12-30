Россиян предупредили о новых схемах финансовых мошенников после каникул
Эксперт Егоров: После каникул мошенники уберут из своих схем новогоднюю тематику
После новогодних каникул количество атак со стороны телефонных мошенников не станет меньше, рассказал специалист по цифровой безопасности Евгений Егоров. По его словам, аферисты переключатся на другие способы обмана, изменят шаблоны и уберут новогоднюю тематику из схем разводов.
"Мошенники продолжат в рамках партнёрских программ создавать страницы с фейковыми розыгрышами-коробочками и другими темами, а также фишинговые ресурсы билетных сервисов, кино для желающих провести вечер в театре или пойти на свидание с новой знакомой из Сети. Тем более что не за горами 14 февраля, 23 Февраля и 8 Марта", — пояснил Егоров в беседе с "Газетой.ru".
Ранее Лайф писал, что для того, чтобы телефонные мошенники сами бросили трубку, их нужно поставить в неудобное положение, задав личный вопрос.
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