Россиян предупредили о новых схемах финансовых мошенников после каникул

После новогодних каникул количество атак со стороны телефонных мошенников не станет меньше, рассказал специалист по цифровой безопасности Евгений Егоров. По его словам, аферисты переключатся на другие способы обмана, изменят шаблоны и уберут новогоднюю тематику из схем разводов.

"Мошенники продолжат в рамках партнёрских программ создавать страницы с фейковыми розыгрышами-коробочками и другими темами, а также фишинговые ресурсы билетных сервисов, кино для желающих провести вечер в театре или пойти на свидание с новой знакомой из Сети. Тем более что не за горами 14 февраля, 23 Февраля и 8 Марта", — пояснил Егоров в беседе с "Газетой.ru".