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7 января, 15:11

Банки будут возвращать россиянам похищенные мошенниками деньги по новой схеме

РБК: В России банки начнут возвращать украденные деньги клиентов по новой схеме

Российские банки начнут возвращать клиентам деньги, которые украли мошенники, по новой схеме. Как рассказал представитель Центробанка, с 25 июля 2024 года вступает в силу соответствующий закон, разработанный при участии ЦБ.

"Основная цель разработанного при участии Банка России закона — противодействие хищению средств, в том числе с использованием приёмов и методов социальной инженерии. Законом предусмотрен комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем", — приводит его слова РБК.

Так, предполагается, что банки должны будут проверять денежные переводы своих клиентов и в течение 30 дней возмещать им средства после получения соответствующего заявления от клиента, а также в установленных законом случаях. Полная сумма вернётся, если банк допустил перевод на мошеннический счёт, находящийся в специальной базе Центробанка, а также не направил клиенту уведомление о транзакции, которая прошла без его согласия.

Кроме того, под действие закона подпадают случаи, когда клиент потерял карту и сообщил об этом в банк, а ею впоследствии без его ведома воспользовались третьи лица. Помимо этого, кредитные организации смогут на два дня блокировать переводы на подозрительные счета. В течение 48 часов клиент должен подтвердить или отказать в проведении перевода, если поймёт, что находится под влиянием мошенников.

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Кстати, лишь за третий квартал 2023 года российские банки смогли вырвать из лап мошенников космическую сумму на клиентских счетах. Речь идёт о почти 1,7 трлн рублей. Кроме того, получилось отразить почти 11 миллионов атак, что на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала.

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Николь Вербер
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