Российские банки смогли вырвать из лап мошенников космическую сумму на клиентских счетах

Российские банки спасли почти 1,7 триллиона рублей клиентов от мошенников в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка в понедельник, 27 ноября. Вместе с этим удалось отразить почти 11 миллионов атак на клиентские счета. Это на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала, уточняет регулятор.

"Банки предотвратили мошеннические операции почти на 1,7 триллиона рублей. В третьем квартале 2023 года банки отразили 10,8 миллиона атак на счета своих клиентов против 6,6 миллиона кварталом ранее", — указано в сообщении.

По информации регулятора, злоумышленники в период с июля по сентябрь сильно активизировались. Им удалось успешно провести около 300 тысяч операций без согласия клиентов. Это на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала. Несмотря на это, ущерб для россиян от действий мошенников, наоборот, снизился на 11,3% и составил 3,6 миллиарда рублей. Кстати, самой распространённой схемой мошенников до сих пор остаются звонки или письма от лица сотрудников банка.