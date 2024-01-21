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21 января, 04:17

Вы выиграли в лотерею: Россиянам перечислили послепраздничные уловки мошенников

Эксперт Пермяков: Мошенники продают липовые билеты на шоу в преддверии праздников

Зачастую после праздников злоумышленники делают мошеннические спам-рассылки, которые ведут на фишинговые сайты с "акциями" от популярных компаний. Об этом RT рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

"Основная цель мошенников в этом случае — дать жертве минимум времени для раздумий и выманить информацию о платёжных реквизитах или совершить платёж", — рассказал Пермяков.

Также мошенники пытаются продать билеты якобы на шоу и детские мероприятия с большой скидкой. Покупателей ищут в соцсетях либо на родительских форумах. Помимо этого, частыми стали и фейковые благотворительные сборы.

Ещё уловка — СМС с данными о якобы выигрыше в лотерею либо о положенной государственной выплате. Если вы отреагируете на подобное сообщение, вас попросят ввести данные банковской карты или перейти по персональной ссылке. Впрочем, мошенники зашли ещё дальше и, чтобы втереться в доверие, используют поддельные голоса, чтобы шантажировать жертв от лица якобы попавших в беду родственников или коллег.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, лучше включить двухфакторную аутентификацию, использовать сложные и длинные пароли. И уж тем более никому не сообщать данные для подтверждения операции или входа в систему.

Пенсионерка повелась на старую мошенническую схему и лишилась жилья, денег и даже коронок
Пенсионерка повелась на старую мошенническую схему и лишилась жилья, денег и даже коронок

Ранее Лайф подробнее писал о том, что мошенники во время телефонных звонков теперь умеют подражать голосам родных потенциальной жертвы.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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