Вы выиграли в лотерею: Россиянам перечислили послепраздничные уловки мошенников

Зачастую после праздников злоумышленники делают мошеннические спам-рассылки, которые ведут на фишинговые сайты с "акциями" от популярных компаний. Об этом RT рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

"Основная цель мошенников в этом случае — дать жертве минимум времени для раздумий и выманить информацию о платёжных реквизитах или совершить платёж", — рассказал Пермяков.

Также мошенники пытаются продать билеты якобы на шоу и детские мероприятия с большой скидкой. Покупателей ищут в соцсетях либо на родительских форумах. Помимо этого, частыми стали и фейковые благотворительные сборы.

Ещё уловка — СМС с данными о якобы выигрыше в лотерею либо о положенной государственной выплате. Если вы отреагируете на подобное сообщение, вас попросят ввести данные банковской карты или перейти по персональной ссылке. Впрочем, мошенники зашли ещё дальше и, чтобы втереться в доверие, используют поддельные голоса, чтобы шантажировать жертв от лица якобы попавших в беду родственников или коллег.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, лучше включить двухфакторную аутентификацию, использовать сложные и длинные пароли. И уж тем более никому не сообщать данные для подтверждения операции или входа в систему.