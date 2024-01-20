Пенсионерка повелась на старую мошенническую схему и лишилась жилья, денег и даже коронок

Столичная пенсионерка повелась на давно отработанную мошенническую схему и лишилась имущества на сумму более чем 11 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, для 67-летней женщины всё началось со звонка "правоохранителя": он заявил, что "чёрные риэлторы" выставили на продажу её квартиру, которую, разумеется, нужно срочно спасать.

Для пущей убедительности аферист переводил жертву на "сотрудников банка", которые, помимо истории с недвижимостью, пугали её попыткой неизвестных снять деньги со счёта. Чтобы сохранить нажитое, от женщины требовали продать квартиру, а деньги и все сбережения перевести на "безопасные счета".

Однако, получив крупную сумму, злоумышленники не успокоились и уговорили доверчивую москвичку взять кредит на 20 тысяч рублей, а также "обезопасить" имеющиеся ценности. Женщина тут же пошла в ломбард, куда сдала украшения, в том числе золотые цепочки, кольца, серьги с бриллиантами и даже зубные коронки — всего на 300 тысяч.

Вдоволь наиздевавшись над женщиной, преступник позвонил ей и честно признался, что он и есть тот самый мошенник. Теперь ход этого дела контролирует прокуратура.