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Аферисты с Алтая обманывали пенсионеров, устраняя выдуманные поломки в домах

В Барнауле полиция поймала мошенников, обманувших пенсионеров на 1 млн рублей

19 января, 08:15
В Барнауле банда обманула пенсионеров на миллион рублей. Видео © t.me / МВД МЕДИА

В Барнауле банда обманула пенсионеров на миллион рублей. Видео © t.me / МВД МЕДИА

В Алтайском крае полиция задержала мошенников, которые называли себя работниками сервиса бытовых услуг и выманивали у пенсионеров деньги за устранение несуществующих поломок. Об этом сообщает МВД РФ.

В Барнауле банда обманула пенсионеров на миллион рублей. Видео © t.me / МВД МЕДИА

"Деятельность группы аферистов, обманувших более 20 пенсионеров из Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет, пресекла алтайская полиция. Сообщники действовали по заранее отработанной схеме", — уточнили в ведомстве.

Задержанные представлялись сотрудниками служб электроснабжения или оконного сервиса. Они обзванивали пенсионеров и убеждали их воспользоваться услугой по проверке электроприборов или диагностике пластиковых окон. Уже на месте аферисты незаметно ломали оконные механизмы или сообщали хозяевам дома, что есть проблемы с проводкой. Далее предлагались дорогой ремонт и покупка необходимых деталей по завышенным ценам.

Если пенсионеры отказывались, то аферисты запугивали их и угрожали административным делом. Всего потерпевшим был причинён ущерб на сумму порядка миллиона рублей. Главарь банды — четырежды судимый 32-летний барнаулец. Двоим его помощникам 31 и 41 год. Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ, задержанные отправлены под арест.

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Ранее сообщалось, что пенсионера из подмосковного Пушкино обманули на 2,4 миллиона рублей, обещая тур на Мальдивы. Мужчина повёлся на предложение коварной незнакомки вместе отдохнуть на море и отдал ей деньги.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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