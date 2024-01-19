Аферисты с Алтая обманывали пенсионеров, устраняя выдуманные поломки в домах В Барнауле полиция поймала мошенников, обманувших пенсионеров на 1 млн рублей 19 января, 08:15 В Барнауле банда обманула пенсионеров на миллион рублей. Видео © t.me / МВД МЕДИА

В Алтайском крае полиция задержала мошенников, которые называли себя работниками сервиса бытовых услуг и выманивали у пенсионеров деньги за устранение несуществующих поломок. Об этом сообщает МВД РФ.

В Барнауле банда обманула пенсионеров на миллион рублей. Видео © t.me / МВД МЕДИА

"Деятельность группы аферистов, обманувших более 20 пенсионеров из Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет, пресекла алтайская полиция. Сообщники действовали по заранее отработанной схеме", — уточнили в ведомстве.

Задержанные представлялись сотрудниками служб электроснабжения или оконного сервиса. Они обзванивали пенсионеров и убеждали их воспользоваться услугой по проверке электроприборов или диагностике пластиковых окон. Уже на месте аферисты незаметно ломали оконные механизмы или сообщали хозяевам дома, что есть проблемы с проводкой. Далее предлагались дорогой ремонт и покупка необходимых деталей по завышенным ценам.

Если пенсионеры отказывались, то аферисты запугивали их и угрожали административным делом. Всего потерпевшим был причинён ущерб на сумму порядка миллиона рублей. Главарь банды — четырежды судимый 32-летний барнаулец. Двоим его помощникам 31 и 41 год. Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ, задержанные отправлены под арест.

Ранее сообщалось, что пенсионера из подмосковного Пушкино обманули на 2,4 миллиона рублей, обещая тур на Мальдивы. Мужчина повёлся на предложение коварной незнакомки вместе отдохнуть на море и отдал ей деньги.

Авторы Татьяна Миссуми