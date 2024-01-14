Мечтавший отдохнуть на Мальдивах с красоткой пенсионер стал жертвой развода и лишился миллионов
В Пушкино женщина обманула пенсионера на 2,4 млн рублей, обещая тур на Мальдивы
Женщина, обманувшая пенсионера из подмосковного Пушкино. Обложка © Telegram / SHOT
Пенсионера из подмосковного Пушкино обманули на 2,4 миллиона рублей, обещая тур на Мальдивы. Мужчина повёлся на предложение коварной незнакомки вместе отдохнуть на море и отдал ей деньги, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, жертвой аферистов стал 73-летний мужчина. Пенсионер познакомился с 38-летней Тамарой Р., которая рассказала ему про друзей, занимающихся организацией отдыха в самых красивых местах планеты. Мужчине же она предложила не только поездку на Мальдивы, но и свою компанию. Он обрадовался таким перспективам, узнал, сколько стоит путешествие, и передал Тамаре деньги.
После этого женщина пропала. Пенсионер несколько раз звонил ей и спрашивал, что с туром, но та в ответ пожаловалась, что её якобы ограбили и забрали все деньги. При этом в полицию Тамара почему-то обращаться не стала. А через какое-то время она и вовсе перестала отвечать на звонки. Теперь женщину ищет полиция, а обманутый пенсионер наслаждается не мальдивскими пляжами, а пейзажами Московской области.
Ранее Лайф писал, что в Москве турагент скрылась с деньгами клиентов, которым обещала путёвки на Сейшельские острова на новогодние праздники. Заявления в полицию написали порядка 30 жителей столицы.