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14 января, 11:52

Мечтавший отдохнуть на Мальдивах с красоткой пенсионер стал жертвой развода и лишился миллионов

В Пушкино женщина обманула пенсионера на 2,4 млн рублей, обещая тур на Мальдивы

Женщина, обманувшая пенсионера из подмосковного Пушкино. Обложка © Telegram / SHOT

Женщина, обманувшая пенсионера из подмосковного Пушкино. Обложка © Telegram / SHOT

Пенсионера из подмосковного Пушкино обманули на 2,4 миллиона рублей, обещая тур на Мальдивы. Мужчина повёлся на предложение коварной незнакомки вместе отдохнуть на море и отдал ей деньги, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, жертвой аферистов стал 73-летний мужчина. Пенсионер познакомился с 38-летней Тамарой Р., которая рассказала ему про друзей, занимающихся организацией отдыха в самых красивых местах планеты. Мужчине же она предложила не только поездку на Мальдивы, но и свою компанию. Он обрадовался таким перспективам, узнал, сколько стоит путешествие, и передал Тамаре деньги.

После этого женщина пропала. Пенсионер несколько раз звонил ей и спрашивал, что с туром, но та в ответ пожаловалась, что её якобы ограбили и забрали все деньги. При этом в полицию Тамара почему-то обращаться не стала. А через какое-то время она и вовсе перестала отвечать на звонки. Теперь женщину ищет полиция, а обманутый пенсионер наслаждается не мальдивскими пляжами, а пейзажами Московской области.

Турагент из Уфы продала клиентам несуществующие туры за рубеж на 20 млн рублей
Турагент из Уфы продала клиентам несуществующие туры за рубеж на 20 млн рублей

Ранее Лайф писал, что в Москве турагент скрылась с деньгами клиентов, которым обещала путёвки на Сейшельские острова на новогодние праздники. Заявления в полицию написали порядка 30 жителей столицы.

Никита Осипов
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