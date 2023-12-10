Москвичей облапошили на круглую сумму при попытке купить туры на популярный курорт
SHOT ПРОВЕРКА: Турагент обманула десятки москвичей на 1,5 млн рублей и сбежала
Турагент скрылась с деньгами москвичей, которым обещала путёвки на Сейшельские острова на новогодние праздники. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, потерпевшие повелись на пресловутые горящие туры по ценам "двухлетней давности со скидками".
По данным телеграм-канала, порядка 30 жителей столицы написали заявления в полицию, в которых обвиняют турагента Марию Шевчук в мошенничестве. У всех обратившихся примерно одинаковая история. Шевчук продавала очень дешёвые путёвки на Сейшелы на самые сочные даты — с 30 декабря по 8 января. Обещанные туры в среднем стоили от 100 до 220 тысяч рублей на двоих в четырёхзвёздочном отеле (при сегодняшней цене от 500 тысяч). К примеру, одной семье вообще предложили приобрести путёвки за 50 тысяч рублей с человека. Турагент, по словам обманутых клиентов, объяснила такой смешной ценник тем, что этот тур ранее якобы оплатила крупная компания, но сотрудники в последний момент отказались лететь.
Виллы на Сейшелах, в которых турагент Шевчук обещала поселить клиентов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
В основном потерпевшие переводили Шевчук предоплату по номеру телефона, но одна женщина передала наличными деньгами в кафе. После этого турагент стала попросту игнорировать сообщения клиентов. Общий ущерб ещё подсчитывается, но уже сейчас речь идёт о сумме около полутора миллионов рублей.
Одна из вилл, в которой турагент Шевчук обещала поселить клиентов на Сейшелах. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Ранее Лайф сообщал, что в Уфе турагент обманула более 100 клиентов, выманив у них деньги на несуществующие поездки в Турцию, Египет и на Мальдивы. Общий размер ущерба — около 20 миллионов рублей.
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