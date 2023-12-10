Москвичей облапошили на круглую сумму при попытке купить туры на популярный курорт

По данным телеграм-канала, порядка 30 жителей столицы написали заявления в полицию, в которых обвиняют турагента Марию Шевчук в мошенничестве. У всех обратившихся примерно одинаковая история. Шевчук продавала очень дешёвые путёвки на Сейшелы на самые сочные даты — с 30 декабря по 8 января. Обещанные туры в среднем стоили от 100 до 220 тысяч рублей на двоих в четырёхзвёздочном отеле (при сегодняшней цене от 500 тысяч). К примеру, одной семье вообще предложили приобрести путёвки за 50 тысяч рублей с человека. Турагент, по словам обманутых клиентов, объяснила такой смешной ценник тем, что этот тур ранее якобы оплатила крупная компания, но сотрудники в последний момент отказались лететь.