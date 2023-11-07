Маркетинговая уловка: Турагент объяснил, почему никаких горящих путёвок давно не существует

Понятие "горящие путёвки" в настоящее время уходит в прошлое. Сейчас они удачно маскируются под проверенный временем маркетинговый ход, считает турагент Тариел Гажиенко.

По его словам, под видом таких путёвок туристы получают заранее спрогнозированные предложения, которые появляются не потому, что они действительно "загорелись", а потому, что в каком-либо месте сейчас не сезон, передаёт слова эксперта портал "Страсти".

Так, например, горящие путёвки возникли в большом количестве летом этого года, когда появилось много предложений на путешествие в Эмираты по заниженной цене. Это произошло из-за того, что в ОАЭ сохранялся температурный режим 45–50 градусов, что является неподходящим условием для большинства людей.

Настоящие горящие путёвки можно было приобрести пять лет назад, вспоминает турагент. Тогда они формировались за счёт большого количества самолётов и рейсов. Санкции же привели к тому, что сегодня наблюдается сильный дефицит авиаперевозок. Выгодных условий дождаться очень трудно.