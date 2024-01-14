Аферист облапошил влюблённую москвичку, попросив о небольшой услуге

По данным телеграм-канала, 43-летняя москвичка в декабре начала онлайн-отношения с неким Романом. Переписка развивалась настолько активно, что парочка решила встретиться и даже, возможно, провести вместе Новый год. Однако перед праздниками ухажёр заявил, что у него якобы умер отец, поэтому ему срочно нужно лететь в какой-то "маленький провинциальный город, который даже никто не знает".

В связи с "непредвиденными" обстоятельствами Роман попросил новоиспечённую даму сердца присмотреть за его котом. Для этого ей нужно было найти его припаркованный в аэропорту Шереметьево "порш", взять из него ключи от квартиры в элитном ЖК "Триумф палас". Пока влюблённая москвичка ехала в аэропорт, мужчина пожаловался, что ему якобы заблокировали карту со всеми деньгами, и попросил её скинуть 20 тысяч рублей на карту друга, с которым он вскоре увидится в том самом провинциальном городке. Просьба была быстро исполнена, после чего аферист заблокировал доверчивую особу во всех мессенджерах. Обманутой женщине ничего не оставалось, как развернуться на полпути по дороге в Шереметьево и отправиться в полицию.