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14 января, 16:40

Аферист облапошил влюблённую москвичку, попросив о небольшой услуге

Аферист развёл влюблённую москвичку, попросив приглядеть за несуществующим котом

Мошенник обманул влюбившуюся в него москвичку на 20 тысяч рублей. Как сообщает SHOT, сердцеед выманил деньги у жертвы, попросив о небольшой услуге.

По данным телеграм-канала, 43-летняя москвичка в декабре начала онлайн-отношения с неким Романом. Переписка развивалась настолько активно, что парочка решила встретиться и даже, возможно, провести вместе Новый год. Однако перед праздниками ухажёр заявил, что у него якобы умер отец, поэтому ему срочно нужно лететь в какой-то "маленький провинциальный город, который даже никто не знает".

В связи с "непредвиденными" обстоятельствами Роман попросил новоиспечённую даму сердца присмотреть за его котом. Для этого ей нужно было найти его припаркованный в аэропорту Шереметьево "порш", взять из него ключи от квартиры в элитном ЖК "Триумф палас". Пока влюблённая москвичка ехала в аэропорт, мужчина пожаловался, что ему якобы заблокировали карту со всеми деньгами, и попросил её скинуть 20 тысяч рублей на карту друга, с которым он вскоре увидится в том самом провинциальном городке. Просьба была быстро исполнена, после чего аферист заблокировал доверчивую особу во всех мессенджерах. Обманутой женщине ничего не оставалось, как развернуться на полпути по дороге в Шереметьево и отправиться в полицию.

"Джеймс" из Лондона развёл москвичку на деньги, пообещав прислать подарок на свой день рождения
"Джеймс" из Лондона развёл москвичку на деньги, пообещав прислать подарок на свой день рождения

Ранее Лайф писал, что пенсионера из Подмосковья обманули на 2,4 миллиона рублей, обещая тур на Мальдивы. Мужчина повёлся на предложение коварной незнакомки вместе отдохнуть на море и отдал ей деньги.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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