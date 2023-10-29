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29 октября, 09:22

"Джеймс" из Лондона развёл москвичку на деньги, пообещав прислать подарок на свой день рождения

SHOT: Иностранец обманул москвичку на 75 тысяч рублей, пообещав прислать подарок

<p>Москвичка, ставшая жертвой мошенника. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/58755" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Москвичка, ставшая жертвой мошенника. Обложка © SHOT

Москвичка заплатила 75 тысяч рублей за доставку подарка от своего возлюбленного Джеймса из Лондона, которого на самом деле звали Мухаммед Мубарак. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 45-летняя жительница столичного района Ясенево поверила красноречивым словам любви иностранца, который представился Джеймсом. В социальной сети мужчина рассказал, что живёт в Берлине и сейчас работает пилотом в Лондоне. Иностранец покорил сердце россиянки, интересуясь, как у неё дела, и осыпая комплиментами.

Однажды мужчина сообщил, что у него день рождения и в честь такого события он хочет отправить возлюбленной подарок — ювелирное украшение с изумрудами, часы и брендовую сумочку. Но, чтобы всё это пришло в Россию, женщине нужно было перевести 75 тысяч рублей. Москвичка согласилась на условия и перевела необходимую сумму, при этом её совсем не смутило, что получателем был указан некий Мухаммед Мубарак. Только после перевода женщина осознала, что оказалась жертвой мошенника, и обратилась в полицию.

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Никита Никонов
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