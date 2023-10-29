"Джеймс" из Лондона развёл москвичку на деньги, пообещав прислать подарок на свой день рождения

Москвичка заплатила 75 тысяч рублей за доставку подарка от своего возлюбленного Джеймса из Лондона, которого на самом деле звали Мухаммед Мубарак. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 45-летняя жительница столичного района Ясенево поверила красноречивым словам любви иностранца, который представился Джеймсом. В социальной сети мужчина рассказал, что живёт в Берлине и сейчас работает пилотом в Лондоне. Иностранец покорил сердце россиянки, интересуясь, как у неё дела, и осыпая комплиментами.

Однажды мужчина сообщил, что у него день рождения и в честь такого события он хочет отправить возлюбленной подарок — ювелирное украшение с изумрудами, часы и брендовую сумочку. Но, чтобы всё это пришло в Россию, женщине нужно было перевести 75 тысяч рублей. Москвичка согласилась на условия и перевела необходимую сумму, при этом её совсем не смутило, что получателем был указан некий Мухаммед Мубарак. Только после перевода женщина осознала, что оказалась жертвой мошенника, и обратилась в полицию.