Пенсионер из Москвы инвестировал в мошенников почти 4 миллиона рублей

Мошенники под видом инвестиций развели пожилого москвича на миллионы рублей. Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, на удочку лжетрейдеров попался 83-летний мужчина: он получил по электронной почте предложение о заработке и, заинтересовавшись, перешёл по ссылке.

После заполнения формы с личными данными пенсионеру позвонил "инвестиционный агент", ловко убедивший жертву в легальности и крайней доходности сего дела. Поверив незнакомцу, мужчина зарегистрировался на интернет-платформе, после чего заплатил 12 тысяч рублей за якобы внесение денег на созданный счёт.

И, действительно, на балансе личного кабинета появилось 123 доллара, что окончательно убедило пенсионера в честности незнакомцев. Далее — постоянные разговоры с "трейдером", который указывал жертве, сколько и куда вкладывать. А когда на счету скопилось 1200 долларов, потерпевший решил вывести средства.

Однако собеседник пенсионера потребовал перевести деньги на счета людей, которые конвертируют валюту. В течение нескольких дней москвич сделал 20 переводов на реквизиты мошенников, лишившись солидной суммы — более 3,8 миллиона рублей. Разумеется, свой "заработок" мужчина не получил и, поняв, что был обманут, перестал общаться с аферистами.

Но настойчивые разводилы не отступили: через несколько дней пенсионеру позвонил "специалист банка", сообщивший, что неизвестные якобы получили доступ к его личному кабинету и теперь пытаются перевести 40 тысяч рублей.

Далее последовало общение с неким сотрудником службы безопасности, который даже прислал "служебное удостоверение", а потом — ссылку, которая вела на приложение, очень похожее на реальный личный кабинет в банке. Однако на этот раз мужчина обратился в правоохранительные органы.