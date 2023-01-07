6 уютных растений, которые в 2023-м должны быть в каждом доме, ведь они примагничивают счастье

Растения обладают не только способностью очищать воздух, но могут ещё и наполнять пространство вокруг себя определённой атмосферой. Есть цветы, которые привлекают любовь или, наоборот, способны разрушить личную жизнь. В новом 2023-м присмотритесь к этим сортам, про которые мы расскажем: они мало того, что примагнитят счастье, так ещё и символ года — Водяного Кролика — обрадуют.

Антуриум

Цветок антуриум особенно любит помогать решать трудности мужчинам. Фото © Unsplash

Это растение считается "мужским" и имеет соответствующую энергетику. Потому в первую очередь такой "зелёный сосед" в доме помогает наладить жизнь и найти счастье кавалерам. Если в вашей семье они преобладают, скорее покупайте антуриум. Чтобы цветок сразу начал заманивать в жилище удачу, расположите его в спальне или гостиной.

Традесканция

Растение традесканция станет вашим защитником от недоброжелателей и сплетников. Фото © Unsplash

Цветоводы всегда любили это растение за его свойства. Традесканция — защитница. По поверьям, именно она избавит хозяев от недоброжелателей. Цветок особенно не любит незваных и наглых гостей, потому достаточно быстро прогоняет таких персон. Своими веточками растение энергетически "подрезает" всем сплетникам языки, чтобы о вас никто не говорил за спиной. В общем, традесканция — нетребовательное в уходе, но необходимое для счастья в доме растение.

Глоксиния (синнингия)

Необычный цветок глоксиния принесёт счастье в дом, так ещё и материальные желания исполнит. Фото © Wikimedia Commons / Hectonichus

Необычное, но такое привлекательное на вид растение обязательно должно появиться у вас в 2023-м. Во-первых, символ года Кролик очень любит этот цветок, значит, подарит вам удачу и много возможностей для успеха в знак благодарности. Во-вторых, одно из свойств глоксинии, помимо примагничивания счастья и накопления положительной энергетики, — способность угадывать желания человека и исполнять их. Кстати, этот цветок принесёт большую пользу кошельку и наделит силами, чтобы любые конфликты или проблемы решались в вашу пользу.

Анютины глазки

Анютины глазки приманят к хозяину только верных и достойных людей. Фото © Unsplash

Этот красивый цветок с давних времён считается символом верности. Разместив такое растение в горшочке на подоконнике, вы сможете больше не сомневаться в партнёре. Изменщики и предатели быстро исчезнут из вашего круга общения. Анютины глазки не позволят людям с плохими намерениями поселиться рядом и как-то навредить хозяину, потому отвадят их сразу же.

Герань (пеларгония)

Герань — растение неоднозначное, но и оно может осчастливить вас в 2023 году. Фото © Unsplash

У профессиональных эзотериков и цветоводов отношение к герани неоднозначное. С одной стороны, энергетический посыл пеларгонии сильно зависит от окраса цветков. Например, белые бутоны обрекают ухаживающую за растением женщину на вечное одиночество. С другой — цветки розовых оттенков способны подарить живущей рядом паре гармонию и сильную любовь. Помимо этого пеларгония обеспечивает хозяевам финансовую стабильность и сохраняет семейное счастье.

Маранта

Маранта приносит счастье в дом тех, кого наделяет энергией и желанием уверенно шагать вперёд. Фото © Unsplash