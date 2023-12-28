"Чем воняет?", или 5 источников запаха дома, которые вы даже и не думали проверять

Часто ли вы задумываетесь, откуда в доме появляются неприятные запахи? Порой источники могут быть совсем неочевидными. Давайте разберём пять мест в жилище, которые могут быть причиной нежелательных ароматов. Готовы поспорить, вы туда не заглядывали, даже когда появлялся странный запах в квартире.

1. Корзина для белья

Необычные места, где скрываются неприятные запахи в доме. Фото © Freepik / pressfoto

Кажется, что корзина для белья — это просто временное хранилище до стирки. Однако стоит помнить, что влажные вещи могут стать идеальной средой для размножения бактерий и плесени. Эти микроорганизмы способны вызывать неприятные запахи, которые затем распространяются по всему дому. Поэтому рекомендуется не только регулярно проветривать, но и тщательно чистить корзину для белья, чтобы избежать неприятных последствий и сохранить свежесть в доме.

2. Постельные принадлежности

Мы проводим в постели около трети своей жизни, что, конечно, очень много. Там мы потеем, теряем кожные чешуйки, что, в свою очередь, создаёт идеальные условия для размножения пылевых клещей и накопления неприятных запахов. Чтобы избежать этого, стирайте постельное бельё минимум раз в неделю и — неожиданно — регулярно проветривайте матрас, чтобы сохранить свежесть и чистоту в вашей спальне.

3. Домашние растения

5 неожиданных источников запаха, о которых вы не знали. Фото © Freepik

Домашние растения не только улучшают качество воздуха, но и создают уютную атмосферу в помещении. Но необходимо помнить, что грунт, на котором растут цветы, может стать источником неприятных запахов, поэтому следите за состоянием почвы. Излишняя влажность может способствовать размножению грибков и микроорганизмов. Кроме того, рекомендуется периодически обновлять верхний слой грунта, чтобы поддерживать его свежесть.

4. Пылесос

Учитывая функции пылесоса, неудивительно, что рано или поздно он начинает пахнуть. Регулярно очищайте и меняйте фильтры, а также чистите ёмкость для пыли, чтобы это предотвратить. Если во время уборки появляется запах гари, срочно нужно проверить и починить технику. То же самое с запахом плесени. Возможно, вы недостаточно просушили фильтры в прошлый раз. Нужно всё ещё раз прочистить и помыть, но теперь дать полежать "внутренностям" пару дней на батарее.

5. Шкафы

Узнайте, откуда исходят неприятные запахи в вашем доме. Фото © Freepik

Шкафы часто игнорируют при уборке, но они могут аккумулировать запахи, особенно если в них долго хранится одежда или обувь. Регулярно проветривайте это место и используйте средства для поглощения влаги и нейтрализации запахов. Также не забывайте проводить регулярную ревизию всех своих вещей — это тоже поможет в борьбе с запахами.