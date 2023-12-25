Упал, очнулся — гипс: 6 лайфхаков, как сделать подошву обуви нескользкой

Зима помимо пушистого снега, Нового года, запаха хвои, мандаринов и свежего стылого воздуха традиционно приносит трескучие морозы, слякоть и самое опасное — гололёд. Одни советуют натирать обувь картофелем — якобы крахмал удерживает от скольжения. Другие рекомендуют клеить наждачку на подошву. Мы назовём только самые эффективные методы, которые спасут от ушибов, переломов и просто неприятных падений на льду.

1. Клей и песок — себе под мысок

Эти простые лайфхаки помогут вам сделать обувь нескользящей. Фото © Freepik / master1305

Суть метода очень проста. Надо нанести полосами на подошву обуви клей моментальной хватки и присыпать сверху песком. Лучше делать это вечером, потому что выходить на улицу можно не раньше чем через 12 часов, так как клею необходимо время, чтобы как следует застыть.

Повторять эту процедуру придётся примерно раз в неделю. За счёт получившейся рельефности и шероховатости от песка обувь станет более устойчивой.

2. Накажите подошву наждачной бумагой

Один из самых доступных способов — это использование наждачной бумаги. Просто приклейте небольшие кусочки на подошву. Шершавая поверхность наждачки увеличит трение между обувью и поверхностью, тем самым уменьшая скольжение. Также можно приклеить войлок, если наждачной бумаги дома не оказалось.

3. Лечите обувь лейкопластырем

Что делать, если обувь сильно скользит зимой? Шесть проверенных способов. Фото © Freepik

Это тоже довольно бюджетный и быстрый способ приспособить обувь под зимний гололёд. Для начала помойте и хорошо высушите подошву. Далее возьмите пластырь на тканевой основе и приклейте его к обуви продольными полосками. Или сделайте пару крестиков в районе пятки и носка. Готово! Теперь можете смело выходить на прогулку даже в кроссовках, не опасаясь проскальзываний и падений.

Главный минус этого способа — недолговечность. Повторять процедуру нужно будет чуть ли не каждый день. К тому же лайфхак работает только в сухую погоду. Если лёд на улице начал подтаивать, то самодельный "тормоз" отсыреет и быстро отклеится.

4. ​​Возьмите с кухни

А вот тут вы немного удивитесь, потому что не каждый из нас додумается взять один из кухонных предметов и сотворить из этого настоящую нескользящую обувь. Задумались, какой же это может быть предмет? Обычная кухонная тёрка, скажем мы! В этом случае вам следует натереть подошву на мелкой тёрке. Довольно-таки странно, но метод тоже рабочий.

Ещё один кухонный предмет — то, что обычно лежит в холодильнике. Картошка! В данном случае вам нужно будет едва влажную подошву натереть картофелем или, к примеру, смесью крахмала и воды. Спешим вас огорчить. Такой способ недолговечен. Эту процедуру, как правило, нужно повторять перед каждым выходом на улицу.

5. Резиновые (силиконовые) накладки

Резиновые накладки на подошву можно купить в магазине за 200–300 рублей. Их разрешается наклеить самостоятельно или попросить обувного мастера приделать их покрепче.

6. Порадуйте ботинки колготками

Как сделать так, чтобы подошва перестала быть скользкой? Действенные зимние лайфхаки. Фото © ТАСС / Александра Краснова