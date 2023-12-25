Почти каждый десятый россиянин имитирует радость перед Новым годом, показал опрос

В этом году россияне чаще испытывают радость в преддверии новогодних праздников в сравнении с прошлым: 31% против 28% в 2022-м. При этом у некоторых радость ненастоящая. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Как выяснили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив экономически активных жителей всех регионов России, новогоднее настроение за неделю до праздников появилось почти у каждого третьего (31%). При этом 9% заявили, что имитируют радость, чтобы не расстраивать родных и близких. В то же время 45% респондентов открыто заявляют, что у них праздничного настроя нет вовсе.