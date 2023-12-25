Почти каждый десятый россиянин имитирует радость перед Новым годом, показал опрос
Опрос SuperJob: 9% россиян имитируют радость перед Новым годом
В этом году россияне чаще испытывают радость в преддверии новогодних праздников в сравнении с прошлым: 31% против 28% в 2022-м. При этом у некоторых радость ненастоящая. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
Как выяснили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив экономически активных жителей всех регионов России, новогоднее настроение за неделю до праздников появилось почти у каждого третьего (31%). При этом 9% заявили, что имитируют радость, чтобы не расстраивать родных и близких. В то же время 45% респондентов открыто заявляют, что у них праздничного настроя нет вовсе.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что половина россиян решилась на "трезвый" Новый год. При этом большинство откажется от традиционного меню праздничного стола. А 8% опрошенных начали отдыхать раньше и устроили себе предновогодний отпуск. В целом провожать 2023 год и встречать 2024-й большинство россиян будут с оптимизмом.
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