Опрос показал, сколько россиян пойдут в предновогодний отпуск и рады ли за них коллеги

Как правило, декабрь для многих людей ассоциируется с подведением итогов года, в том числе — рабочих. Чтобы сбежать от рутины и не копаться в отчётах, некоторые берут в этом месяце отпуск. Как говорится в результатах опроса, оказавшегося в распоряжении Лайфа, позволить себе его в этом году планируют 8% россиян.

3% россиян отправятся в горы с друзьями в предновогодний отпуск. Фото © Getty Images / Maskot

Всего из 3500 опрошенных лишь 8% сообщили, что возьмут отпуск в последнем месяце зимы. Большинство их коллег относятся к этому без негатива: о том, что им всё равно, ответили 53% респондентов. Четверть россиян (25%) ответили, что рады за отпускников, а 9% негативно отнеслись к этому из-за нагрузки под конец года. В то же время 5% честно признались, что завидуют товарищам по работе, 4% будут грустить без них, а ещё столько же рады этому, так как на работе будет тише.

Также эксперты сервиса "Работа.ру" узнали, что большинство отпускников (43%) в период предновогоднего отдыха собираются готовиться к празднику: покупать подарки, украшать дома и готовить еду. Столько же россиян будут встречаться с родственниками и друзьями, а 34% собираются хорошо выспаться дома.

Большинство отпускников (43%) в период предновогоднего отдыха собираются готовиться к празднику. Фото © Getty Images / supersizer

Кроме того, 26% респондентов будут смотреть сериалы и фильмы, 17% планируют сделать ремонт в доме или квартире, 14% опрошенных готовятся уехать в тёплые края с семьёй, и ещё 11% собираются посетить исторические места нового города. Помимо этого, 9% озаботились своим здоровьем и готовятся пройти диспансеризацию, 3% отправятся в горы с друзьями, а 29% граждан, участвовавших в опросе, выбрали другие варианты проведения отпуска.