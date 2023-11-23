График отпусков оказался одной из главных причин для ссор в российских коллективах
Опрос: 33% россиян заявили, что в их коллективах ссорятся из-за графика отпусков
Чаще всего споры из-за графика отпусков разрешаются в российских коллективах самостоятельно и без привлечения руководства или кадровиков, выяснили аналитики сервиса SuperJob. Результаты исследования есть в распоряжении "Газеты.ru".
Так, 33% респондентов признались, что в их коллективах возникают споры на данную тему, из них 28% добавили, что договариваются с коллегами самостоятельно, а у 5% получается разрешить конфликтные ситуации только при помощи руководства или специалистов по кадрам. А у 60% и вовсе не бывает таких проблем.
А другой опрос показал, какие "деловые" фразы больше всего раздражают россиян. Так, более четверти опрошенных не любят слово "коллеги", а 23% высказались против пожелания "доброго времени суток".
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