График отпусков оказался одной из главных причин для ссор в российских коллективах

Чаще всего споры из-за графика отпусков разрешаются в российских коллективах самостоятельно и без привлечения руководства или кадровиков, выяснили аналитики сервиса SuperJob. Результаты исследования есть в распоряжении "Газеты.ru" .

Так, 33% респондентов признались, что в их коллективах возникают споры на данную тему, из них 28% добавили, что договариваются с коллегами самостоятельно, а у 5% получается разрешить конфликтные ситуации только при помощи руководства или специалистов по кадрам. А у 60% и вовсе не бывает таких проблем.