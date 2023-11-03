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3 ноября, 11:33

Россияне предпочитают работать в компаниях, где много кошатников и красивых сотрудниц

Опрос: 93% россиян изучают отзывы предыдущих работников при трудоустройстве

Аналитики выяснили, какие факторы у россиян становятся решающими при трудоустройстве и что влияет на выбор нового рабочего места.

По данным экспертов, 93% потенциальных сотрудников руководствуются банальной логикой при принятии решения о выходе на новую работу. Их волнуют рейтинг компании, её расположение и отзывы предыдущих работников.

Некоторые из опрошенных заявили, что на конечное решение о трудоустройстве повлиял "гипнотический" голос руководителя, а также архитектурный стиль здания, где находится офис или производство. Другую часть кандидатов интересуют компании, где много красивых сотрудниц.

"Не обошлось и без котов. Тот самый случай, когда собеседование свернуло не туда, но оказалось результативным: "Разговорились о кошках. У директора тоже оказался персидский кот, как и у меня", — приводит текст из исследования RT.

Почти каждый третий россиянин мечтает о сокращении рабочей недели, показал опрос

Почти каждый третий россиянин мечтает о сокращении рабочей недели, показал опрос

Ранее россияне назвали профессию курьера самой лёгкой для трудоустройства. Так считают 57% опрошенных. Ещё 49% внесли в этот рейтинг охранное дело. Замыкает тройку лидеров грузчик с 40% голосов.

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freepik

Ян Поланин
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