Россияне назвали профессию курьера самой лёгкой для трудоустройства

В топ легкодоступных профессий россияне внесли работу курьером, охранником и грузчиком, выяснилось в результате опроса, в котором приняли участие 3,2 тыс. респондентов из всех регионов России.

57% опрошенных россиян считают, что устроиться в доставку легче всего. 49% думают, что трудоустройство в охрану — дело несложное. Замыкает тройку лидеров грузчик с 40% голосов.

20% считают, что легко приобрести профессию водителя, 7% — повара, а ещё 5% — маркетолога. По 4% респондентов выбрали профессии дизайнера, спортсмена, проводника и актёра, говорят данные исследования, проведённого представителями сервисов "Работа.ру" и "Подработка", сообщает RT.

64% россиян отметили, что вышеперечисленные профессии просты в трудоустройстве из-за возможности получения должности без образования, 27% думают, что на такой работе нет эмоционального волнения и ответственности.