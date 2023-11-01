Юрист рассказала, кому перепадёт прибавка к зарплате за работу в праздники
Юрист Плешанова: Допвыплаты за праздники будут, если это прописано в договоре
Многие россияне выходят на работу в праздничные дни, однако не все получают за это прибавку к зарплате. Какая категория сотрудников может рассчитывать на допвыплаты за труд во всероссийские выходные — вопрос особенно актуальный в преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.
Как рассказала юрист, руководитель аналитической службы адвокатского бюро "Инфралекс" Ольга Плешанова, ждать двойной оплаты не стоит, если работа в выходные прописана в договоре.
"Выплаты за сверхурочные положены тем, у кого рабочий режим, не предусматривающий деятельность в выходные. Тем, у кого по условиям труда есть работа в выходные и праздничные дни, соответственно, никаких допвыплат начислено не будет", — рассказала юрист РИА "ФедералПресс".
Лайф сообщал, что с ноября 2023 года некоторым российским пенсионерам будут начисляться увеличенные выплаты. Наибольшую выгоду от нововведения будут иметь граждане РФ, чей возраст превысил 80-летнюю отметку.
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