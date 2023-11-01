Юрист рассказала, кому перепадёт прибавка к зарплате за работу в праздники

Многие россияне выходят на работу в праздничные дни, однако не все получают за это прибавку к зарплате. Какая категория сотрудников может рассчитывать на допвыплаты за труд во всероссийские выходные — вопрос особенно актуальный в преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.