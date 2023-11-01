Россиянам напомнили о последней короткой рабочей неделе в году

Во вторник, 7 ноября, россиян ждёт последняя короткая рабочая неделя в уходящем году. Она будет четырёхдневной из-за Дня народного единства. По традиции праздник отмечается 4 ноября, однако в 2023-м день выпадает на выходной, из-за чего правительство приняло решение перенести его.

"В 2023 году День народного единства — 4 ноября — выпадает на нерабочий день, субботу. По закону в таком случае выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного — понедельник", — приводит РИА "Новости" слова юриста HeadHunter Татьяны Нечаевой.

При этом эксперт по трудовому праву напомнила, что за выход на работу в праздничные дни работодатели должны платить в два раза больше или предоставлять выходной. Право выбора, кстати, даётся самому сотруднику, работающему по графику 5/2. При этом заставлять подчинённых работать в праздничные дни против воли компании не могут — всё должно быть согласовано, а исключением является только предотвращение катастроф.

Между тем для работающих по сменному графику действуют иные правила, поскольку выходные у них не совпадают с общепринятыми. Так, например, работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, однако за смены в нерабочие праздничные дни можно смело требовать надбавку. По закону работодатель должен оплачивать такие дни в двойном размере, а за неисполнение требований ему грозит штраф.