Песков заверил, что события в Дагестане не скажутся на праздновании 4 Ноября

Массовые беспорядки в Махачкале из-за прибывшего из Израиля самолёта никак не отразятся на праздновании Дня народного единства 4 ноября. В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Дня народного единства — это наш праздник, за который мы будем отвечать, естественно", — подчеркнул представитель Кремля.