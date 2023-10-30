Песков заверил, что события в Дагестане не скажутся на праздновании 4 Ноября
Массовые беспорядки в Махачкале из-за прибывшего из Израиля самолёта никак не отразятся на праздновании Дня народного единства 4 ноября. В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается Дня народного единства — это наш праздник, за который мы будем отвечать, естественно", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, вечером 29 октября разъярённая толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. Сейчас воздушную гавань уже освободили от незаконно проникших людей. Полиция установила личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Известно о более чем 20 пострадавших. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки", проводятся обыски, отсматриваются записи камер наблюдения.
ТАСС / AP