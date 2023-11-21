"Примите к сведению": Названы фразы, которые выбешивают россиян на работе

Некоторые моменты в деловом общении являются самыми настоящими раздражителями для россиян: для одних "триггером" считается ряд стандартных фраз, другие же злятся из-за плохой организации встреч. Об этом свидетельствуют данные опроса, оказавшегося в распоряжении Лайфа.

Согласно опросу сервиса видеосвязи "Контур.Толк", 67,3% респондентов минимум три раза в день участвуют в онлайн-совещаниях, но не все они довольны их организацией. Так, 21% опрошенных сообщили, что организаторы не готовят развёрнутое описание встречи, а 19,5% заявили, что руководство назначает совещания без предварительной договорённости.

Также стало известно, что обычно создаёт помехи на таких встречах. Например, 12% опрошенных рассказали, что им мешают члены семьи и домашние питомцы, ещё 10,6% не даёт работать ремонт у соседей. Кроме того, 8,6% не нравится отсутствие модерации, когда люди начинают перебивать друг друга.

Помимо того, 40% опрошенных не хотят участвовать в онлайн-совещании, если организатор не сообщил тему заранее, 29% предпочитают смотреть встречи в записи, а 32% просто не могут встроить их в свой плотный график из-за загруженности.

Также стало известно, какие фразы больше всего не нравятся россиянам в деловом общении. Золото взяло слово "коллеги" — так ответило 26% опрошенных. 23% высказались против пожелания "доброго времени суток", ещё 20% не хотят слышать пустые благодарности и чрезмерное употребление англицизмов.

Россияне далеко не в восторге и от фраз "просьба принять к сведению" (18,5%) и "прошу рассмотреть вопрос" (15,6 %). Высказывания "это на минутку, это быстро" (12,4%) и "надо было вчера" (11%) также оказались в числе раздражителей.