Названы профессии, где чаще всего общаются друг с другом на "ты"

Неформально общаться с коллегами предпочитает лишь пятая часть россиян (21%), тогда как против разговоров на "ты" выступают 35% работников. А вот для 34% сотрудников отечественных компаний не имеет значения, как контактировать с окружающими. Об этом свидетельствуют данные опроса, оказавшегося в распоряжении Лайфа.

Чаще всего сторонники свободного общения встречаются в автобизнесе (51%), IT (40%) и онлайн-торговле (39%). На обратном конце списка расположились работники сферы образования, медицины и бухгалтерии. 56% респондентов подчеркнули, что разговаривают на "ты" лишь с некоторыми категориями лиц. В большинстве случаев речь идёт о коллегах (77%). А вот с начальством и клиентами неформально говорят всего 9% и 5% участников социсследования соответственно.

"Для многих сотрудников неформальное общение на рабочем месте помогает создать более мотивирующую и комфортную обстановку. Такой стиль коммуникации между коллегами располагает к открытому диалогу о своих идеях, мнениях и проблемах — это может способствовать более быстрому и эффективному решению рабочих вопросов", — заявил Дмитрий Пучков, директор по развитию сервиса "Авито.Работа", эксперты которого провели опрос.