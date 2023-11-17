Коллеги, дышите в пакет: Психолог рассказал, как уменьшить уровень агрессии на работе

Агрессия и злость по отношению к коллегам может говорить о гормональном сбое, рассказал психолог Юрий Ефимов. Он отметил, что причина конфликтности может скрываться в нехватке гормона счастья — серотонина.

"Человек, может, и не злой человек, ему просто немного не хватает серотонина, чтобы сдерживать агрессию. Но основные гормоны, регулирующие агрессию, — это гормоны циркадных ритмов", — отметил медик.

Специалист рассказал, что на приёме у психиатра врач поинтересуется качеством сна, так как человек во сне может избавляться от агрессии. Например, во время кортизольного окна, когда организм выбрасывает гормон, который регулирует стресс.

Медик посоветовал использовать дыхательные практики, которые помогают при панических атаках. По его словам, благодаря таким упражнениям уровень углекислого газа повышается, за счёт чего организм замедляется.

"Есть такое упражнение — подышать в бумажный пакет. Десять глубоких вдохов в пакет, чтобы снизить сатурацию кислорода в крови, то есть организм просто замедляется за счёт того, что повышается уровень углекислого газа", — посоветовал Юрий Ефимов в беседе с радио Sputnik.

Однако, если агрессия долго не отпускает, следует обратиться к специалисту, рекомендует Ефимов.