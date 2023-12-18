Рекордное число россиян отправили в отпуск за свой счёт в 2023 году

Число сотрудников крупных и средних организаций, отправленных в отпуск без сохранения заработной платы, составило 3,44 миллиона человек за период с июля по сентябрь 2023 года. Это на 4% больше, чем было в аналогичном периоде в прошлом году. И это рекорд по меньшей мере за десять лет (а это весь период доступной для анализа статистики). Статистика содержится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведённом на основе данных Росстата, которые публикует РБК.

Вместе с тем существенно уменьшилось количество сотрудников, находящихся в простое. Их число оказалось ниже отметки 100 тысяч человек — сокращение в 2,4 раза за год. И всё это на фоне ситуации с дефицитом персонала в РФ и рекордно низким уровнем безработицы в стране: летом этот показатель был на уровне 3%, а в октябре он достиг исторического минимума — 2,9%.

Рост количества сотрудников в отпуске за свой счёт вкупе со снижением количества сотрудников в простое может быть признаком укрепления проблемы скрытой безработицы: работодатель находится в сложном экономическом положении, ему выгоднее дать своим работникам отпуск без оплаты, чем тратить средства на их простой. Есть и другое объяснение: так может сказываться увеличение объёма сверхурочного труда в компании, который работники потом компенсируют отгулами, попадая таким образом в статистику отпусков без сохранения заработной платы.





Обычно скрытой безработице сопутствует высокая (не скрытая) безработица, когда на рынке нет предложений труда и важно сохранять договор со своим предприятием. В России сейчас не такая ситуация. Дефицита на рынке труда не наблюдается, сообщили во ВНИИ труда Минтруда. При этом российские предприятия работают с полной загрузкой в обстоятельствах стабильной нехватки кадров.

В третьем квартале 2023 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2022-го, в средних и крупных компаниях количество сотрудников в простое сократилось в 2,4 раза, с 239,8 до 98,8 тысячи человек. Резкий рост простоев в 2022 году был связан с остановкой значительного числа производств из-за введённых в отношении РФ санкций. Тогда не работать были вынуждены приблизительно 345 тысяч человек.

Снижение количества простоев в третьем квартале текущего года происходило при ответном росте числа сотрудников, ушедших в отпуск без сохранения заработной платы: 142,3 тысячи человек в год, то есть почти на то же количество, на которое стало меньше простоев. В результате число отправившихся в отпуск за свой счёт человек установило отметку 3,44 миллиона человек, что является десятилетним максимумом. В 2022 году их было меньшее 3,3 миллиона, а к третьему кварталу 2021-го — 3,12 миллиона.

В итоге общее количество сотрудников, работавших в условиях неполной занятости по разным причинам (простои, отпуск без сохранения зарплаты, неполное рабочее время), к третьему кварталу 2023 года составило 4,61 миллиона человек. Это почти тот же уровень, что и в прошлом году. Тогда их было около 4,55 миллиона.